Yayladağı açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

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Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.11'de merkez üssü Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 53 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Hatay'ın Yayladağı açıklarında bugün 4.7 ve 4.4 büyüklüklerindeki iki deprem meydana gelmişti.

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