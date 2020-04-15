Demir korkuluğa saplanan kediyi itfaiye kurtardı

Sağanak geliyor, poyraz da var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– İskenderun’da çatıdan atlarken demir korkuluğa saplanan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Dumlupınar Mahallesi’nde çatıdan atlarken karnına korkuluğun demiri saplanan yaralı kedi, HBB itfaiye ekipleri tarafından demir kesilerek kurtarıldı. Yaralı kedi ardından İskenderun Belediyesi Hayvan Barınağı veteriner hekimlerince tedavi edildi. Sağlık durumu iyi olan kedi gözlem altında tutuluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.