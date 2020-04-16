Hatay \u0131n Merkez Antakya il\u00e7esi Cumhuriyet mahallesinde ikamet eden 67 ya\u015f\u0131ndaki Osman Kutlu Emekli maa\u015f\u0131n\u0131n yar\u0131s\u0131n\u0131 Biz Bize Yeteriz T\u00fcrkiyem kampanyas\u0131na ba\u011f\u0131\u015flad\u0131. Antakya da ikamet eden 67 ya\u015f\u0131ndaki Osman Kutlu, Antakya \u0130l\u00e7e Emniyet Amirli\u011fi ekiplerini arayarak Biz Bize Yeteriz T\u00fcrkiyem kampanyas\u0131na emekli maa\u015f\u0131n\u0131n yar\u0131s\u0131n\u0131 ba\u011f\u0131\u015flamak istedi\u011fini s\u00f6yleyerek yard\u0131m istedi. Antakya \u0130l\u00e7e Emniyet Amirli\u011fi ekipleri Osman amcan\u0131n evine gelerek ba\u011f\u0131\u015flamak istedi\u011fi paray\u0131 teslim ald\u0131. Eve gelen Polis memuru ise bu duyarl\u0131 davran\u0131\u015f\u0131ndan dolay\u0131 Osman amcaya te\u015fekk\u00fcr etti.