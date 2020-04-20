<br>Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Hatay´ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı´ndan, Suriye´nin İdlib kentine 42 TIR ile insani yardım malzemesi gönderdi.<br>BM´nin Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından insani yardım malzemesi yüklenen 42 TIR, konvoy eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı´na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından kapının geçildiği araçlar ile Suriye'nin İdlib kentine hareket edildi. Araçlarda bulunan yardım malzemelerinin bölgede yaşayan sivillere dağıtılacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU<br>2020-04-20 17:46:23<br>
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