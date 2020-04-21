Konya'da hırsızlık yapan aile Hatay'da yakalandı

'Ablam ve ben'

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Konya'da hırsızlığa karıştığı iddia edilen aile üyeleri, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde polisin operasyonuyla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Konya'da eski çalıştığı patronunun evindeki 59 bin TL alıp kayıplara karışan yabancı uyruklu ailenin asayiş büro ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde oldukları tespit edildi. Asayiş büro ekipleri tarafından dün gece yapılan operasyonda şahıs eşi ve 3 çocuğuyla birlikte kiraladıkları evde polis tarafından gözaltına alındı.

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