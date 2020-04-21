Hatay’da izinsiz maske üretimi yapan iş yerine baskın

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde izinsiz maske üretimi yapan bir iş yerindeki makinelere el konuldu.

Alınan bilgiye göre, bir iş yerinin üst katında izinsiz maske üretimi yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, adrese gitti. İş yerinin üst katının konfeksiyon atölyesi olduğunu belirleyen ekipler, yaptıkları aramada kullanıma hazır 750 adet maske, 945 dikime hazır beyaz renkli maske, maske yapımında kullanılan aparatlar ve 6 adet elektrikli dikiş makinesi ele geçirdi. Maskelerin gerekli izin belgelerinin olmadığını, herhangi bir kamu kurumuna verilmediğini, kendi eş ve dostlarına ücretsiz olarak dağıttığını öne süren iş yeri sahibi gözaltına alındı.

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