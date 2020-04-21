Yayladağı çileği, üreticinin yüzünü güldürüyor

<br>Mehmet EZER/HATAY, (DHA)HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, devlet destekli hasadına başlanan raf ömrü, boyutu ve aromasıyla talep gören çileğin bu yıl 2 bin 500 dekar alana ekimi yapıldığı belirtildi. <br>İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, ilçede 2011 yılında Yayladağı Kaymakamlığı koordinesinde, 10 dekar alanda başlayan çileğin bu yıl üretim alanının yaklaşık 2 bin 500 dekara çıkarıldığını açıkladı. Müdür Çolakoğlu, çiftçilerin dekar başına 34 ton ürün aldıkları çileğin uzun ömürlü olması dolayısıyla dış ülkelere de ihraç edildiğini söyledi.<br>Hasadı edilen çileğin başta Rusya olmak üzere Romanya´ya da ihraç edildiğini vurgulayan İl Müdürü Çolakoğlu, bölgede verimin iyi olması dolaysıyla çiftçilerin çilek ekimine yöneldiklerini belirtti. Çolakoğlu, "Bu yıl bölgede yaklaşık olarak 2 bin 500 dekar alana ekim yapılan ve toplamda 5 bin ton ürün elde edilmesi beklenen Yayladağı çileği, ihracatın yanı sıra iç pazarda da satılıyor. Ayrıca Amik Ovası'nda da çilek ekimi yapılıyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Yayladağı Mehmet EZER<br>2020-04-21 12:43:27<br>
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