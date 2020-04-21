Caminin güvenlik kameralarını çalan şüpheli yakalandı

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir caminin güvenlik kameralarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Camii'ne ait iki adet güvenlik kamerasını yerinden sökerek çalan İ.Ö., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin bir site önünden çaldığı motosiklet de ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan İ.Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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