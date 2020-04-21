350 aileye kuru gıda yardımı Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Antakya ve Osmaniye'de 350 aileye kuru gıda yardımı gerçekleştiriyor

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Antakya ve Osmaniye’de 350 aileye kuru gıda yardımı gerçekleştiriyor.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek, Covid19 salgını dolayısı ile devlete destek oldukları için mutluluk duyduklarını belirterek “Türk toplumu yüzyıllardır ayakta duruyor. Toplumsal bağlarımızı güçlü tutuyoruz. Bunun faktörlerinden birisi de vakıf müessesidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıf müessesinin günümüzde temsil edildiği kurum olarak öne çıkmaktadır. Vakfı kuran irade asırlar önce dar gelirli vatandaşların yemek, giyim ihtiyaçlarının karşılanmasını talep etmiştir. Biz Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bu iradenin vakfettiği bu istekleri günümüzde yerine getirmekteyiz. Bu isteklerden biri de yemek dağıtımıdır. Bunu Vakıflar Genel Müdürlüğü 2010 yılından bu yana kuru gıda dağıtımı olarak yapmaktadır" dedi.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak merkez ilçe ve Osmaniye merkez ilçede 350’yi aşkın aileye kuru gıda yardımı yaptıklarını belirten Çiçek, "Bu kuru gıdaların muhteviyatı ailenin büyüklüğüne göre, 14, 21 ve 28 kilogram olarak üç ayrı paket büyüklüğü olarak yer veriyoruz. Bunların içerisinde, kuru bakliyat, şeker ve helvasına kadar bulunmaktadır. Biz bu salgın günlerinde, kamu kurum kuruluşlarımıza, devletimizin üstlendiği misyona destek olmak amacı ile çok büyük mutluluk duyuyoruz. Sadece salgın ve Ramazan ayında değil Vakıflar Genel Müdürlüğü 12 ay boyunca vatandaşlarımıza bu hizmeti sağlamaktadır” dedi.

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