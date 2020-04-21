Cinsel tacizden hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hatay’da cinsel taciz suçundan 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Antakya'da polis ekipleri durumundan şüphelendiği kişinin kimlik sorgusunu yaptı. M.E.E. isimli şüphelinin cinsel taciz suçundan 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheli, Yayladağı Kapalı Cezaevine teslim edildi.
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