Reyhanlı´da, Türkçe ve Arapça 'yasak' anonsu

<br>Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) HATAY´da saat 24.00 itibarıyla başlayacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı, Reyhanlı ilçesinde Türkçe ve Arapça anonslarla halka duyuruluyor.<br>Koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında, 31 kentte bugün saat 24.00 itibarıyla başlayıp, 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde anonslarla halka hatırlatıldı. Belediyeye ait araçlardan Türkçe ve Arapça anonslar yapılırken, ilçede yaşayan Suriyeliler de sokağa çıkma yasağıyla ilgili bilgilendirildi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU<br>2020-04-22 16:29:03<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-