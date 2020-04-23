Reyhanlı'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Reyhanlı'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İHA

Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde saat gece 00:01 gösterdiğinde caddeler ve sokaklar boş kaldı. Bunun ardından Reyhanlı ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri kontrollü bir şekilde sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerine başladı

Reyhanlı'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde saat gece 00:01 gösterdiğinde caddeler ve sokaklar boş kaldı. Bunun ardından Reyhanlı ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri kontrollü bir şekilde sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerine başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara 3 bin 150 lira cezai işlem uygulanacak

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da balkonlarda coşkulu 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER Hatay'da balkonlarda coşkulu 23 Nisan kutlaması
(Görüntülü) Balkonlarda coşkulu 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER (Görüntülü) Balkonlarda coşkulu 23 Nisan kutlaması
Reyhanlı´da, Türkçe ve Arapça 'yasak' anonsu
YEREL HABERLER Reyhanlı´da, Türkçe ve Arapça 'yasak' anonsu
Hatay 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşıyor
YEREL HABERLER Hatay 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşıyor
(Görüntülü) Vakıflar Bölge Müdürlüğü her ay 350 aileye gıda yardımı yapıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Vakıflar Bölge Müdürlüğü her ay 350 ...
(Görüntülü) 1 yaşındaki bebek, 2'nci kattan düşüp, ağır yaralandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 1 yaşındaki bebek, 2'nci kattan düşüp, ...
Çocuk sahibi olamayan erkekler dikkat Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tahsin Turunç, çocuk sahibi olamayan erkeklerin kilo vermeleri, stresten uzak durmaları, sigarayı azaltmaları gerektiğini belirtti Çocuk sahibi olamayan erkeklere diyet listesi önerisinde bulunan Prof. Dr. Turunç, balık, kabuklu ve kabuksuz deniz ürünleri, kümes hayvanları, tahıllar, meyve ve sebzeler, az yağlı ve yağsız süt tüketmelerini önerdi
YEREL HABERLER Çocuk sahibi olamayan erkekler dikkat Üroloji Uzmanı Prof. ...
2'nci kattan düşen bebek, ağır yaralandı; düşme anı kamerada
YEREL HABERLER 2'nci kattan düşen bebek, ağır yaralandı; düşme anı ...
2. kattan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı
YEREL HABERLER 2. kattan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı
MHP'li Kaşıkçı: "Bizim ikiliğe değil, birliğe ihtiyacımız var" MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Yayladağı'nda Bayırbucak Türkmenlerine çilek fidesi yardımı yapılmasını eleştirenlere tepki gösterdi
YEREL HABERLER MHP'li Kaşıkçı: "Bizim ikiliğe değil, birliğe ...
Jandarmadan küçük kıza doğum günü sürprizi Kızından uzakta çalışan Hataylı babanın isteğini jandarma ekipleri yerine getirdi
YEREL HABERLER Jandarmadan küçük kıza doğum günü sürprizi Kızından ...
Cinsel tacizden hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Cinsel tacizden hapis cezası bulunan hükümlü ...
350 aileye kuru gıda yardımı Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Antakya ve Osmaniye'de 350 aileye kuru gıda yardımı gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER 350 aileye kuru gıda yardımı Hatay Vakıflar Bölge ...
Caminin güvenlik kameralarını çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Caminin güvenlik kameralarını çalan şüpheli yakalandı
Yayladağı çileği, üreticinin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Yayladağı çileği, üreticinin yüzünü güldürüyor
Hatay’da izinsiz maske üretimi yapan iş yerine baskın
YEREL HABERLER Hatay’da izinsiz maske üretimi yapan iş yerine baskın
Mevsimlik işçilere koronavirüse karşı tarlada sağlık taraması
YEREL HABERLER Mevsimlik işçilere koronavirüse karşı tarlada sağlık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X