Hatay'da firari hükümlü yakalandı

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Hatay’da 5 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, Hatay’ın İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik çalışma başlattı. Çay Mahallesi'nde durdurulan ve GBT sorgusu yapılan U.D'nin 5 farklı suçtan sabıkası olduğu görüldü. Ayrıca 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis ve 3 bin 740 lira para cezası bulunduğunu tespit edildi. Cezaevi firarisi hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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