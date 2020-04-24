Kemaradaki çifte kundaklama şüphelisi yakalandı

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<br>Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN,(Hatay),(DHA)HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, bir büfeyi 2 kez ateşe veren zanlı H.Y., yakalanarak, gözaltına alındı.<br>Cumhuriyet Mahallesi Kanatlı Caddesi üzerinde bulunan bir bife, 28 Mart ve 16 Nisan'dabenzin dökülerek yakıldı. Polisler, aynı cadde üzerinde bulunan 17 farklı iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerden şüphelinin H.Y. olduğu tespit edildi. H.Y. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK<br>2020-04-24 13:29:44<br>

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