Tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan'ın ilk günü sessizlik

Detaylar belli oldu! O para için kimler başvurabilir?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’da tarihi Uzun Çarşı, Ramazan ayının ilk gününde sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla kapalı kaldı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde 15 farklı girişiyle 4 binin üzerinde esnafın yer aldığı Uzun Çarşı, uzun yıllar sonra Ramazan ayının ilk günlerinde kapalı kaldı. İpek Yolu üzerinde yer alan ve bir zamanlar tüccarların konakladığı hanların bulunduğu tarihi çarşı, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.