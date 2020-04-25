Vatandaş fırına gidemeyince fırıncılar ekmeği vatandaşa götürmeye başladı

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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde fırıncılar, taze ekmeği araçla mahalle mahalle gezerek vatandaşa ulaştırıyor.

Korona virüs (Covid19) mücadelesi kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle vatandaş fırına gidip ekmek alamayınca fırıncılar da çareyi ekmeği vatandaşın evine kadar götürmekte buldu.

Fırıncı İbrahim Ova, her gün sabah 03.00'den akşam 17.00'ye kadar ekmek ürettiklerini belirterek, "Ekmeklerimizi sıcak sıcak çıkarıp servislerimizi doldurup mahalle mahalle götürüyoruz, kimse evden çıkmasın. Herkesin ekmeğini evine kadar teslim ediyoruz’’ diye konuştu.

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