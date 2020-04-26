Sınırda helikopter hareketliliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sınırda helikopter hareketliliği

İHA

Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.

Sınırda helikopter hareketliliği

Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.
Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yanındaki seyyar ilk yardım hastanesi civarına iniş yapan askeri helikopterin bir süre sonra, tekrar havalanıp Antakya merkezi istikametine doğru ilerlediği gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Payas'ta taze fasulye hasadına başlandı
YEREL HABERLER Payas'ta taze fasulye hasadına başlandı
(Görüntülü) Şehit er son yolculuğuna uğurlandı, babası sedyeyle katıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Şehit er son yolculuğuna uğurlandı, ...
Şehit er son yolculuğuna uğurlandı, babası sedyeyle katıldı
YEREL HABERLER Şehit er son yolculuğuna uğurlandı, babası sedyeyle ...
Şehit oğlunun cenazesine sedyeyle katıldı Kuzey Irak’ta güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Ahmet İnce son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit oğlunun cenazesine sedyeyle katıldı Kuzey ...
(Görüntülü) Hatay'a şehit ateş düştü (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hatay'a şehit ateş düştü (2)
(Görüntülü) Hatay'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hatay'a şehit ateşi düştü
Hatay'a şehit ateş düştü
YEREL HABERLER Hatay'a şehit ateş düştü
(Düzeltme) Hatay'a şehit ateşi düştü Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Hatay'a şehit ateşi düştü Şehidin baba ...
Hatay'a şehit ateşi düştü Şırnak’ta güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan ve 12 teröristin öldürüldüğü çatışmada şehit olan sözleşme er Ahmet İnce'nin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı
YEREL HABERLER Hatay'a şehit ateşi düştü Şırnak’ta güvenlik güçleri ...
Hatay’da turfanda soğan hasadı başladı Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen üretim devam ediyor Tarlada 1 lira 10 kuruş olan soğan tezgahta 4 lira
YEREL HABERLER Hatay’da turfanda soğan hasadı başladı Sokağa çıkma ...
Vatandaş fırına gidemeyince fırıncılar ekmeği vatandaşa götürmeye başladı
YEREL HABERLER Vatandaş fırına gidemeyince fırıncılar ekmeği ...
Tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan'ın ilk günü sessizlik
YEREL HABERLER Tarihi Uzun Çarşı'da Ramazan'ın ilk günü sessizlik
Koronavirüsten ölen polis memuru, toprağa verildi
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen polis memuru, toprağa verildi
Kemaradaki çifte kundaklama şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Kemaradaki çifte kundaklama şüphelisi yakalandı
Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
(Görüntülü) Reyhanlı?da polis lojmanlarından İstiklal Marşı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Reyhanlı?da polis lojmanlarından İstiklal ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X