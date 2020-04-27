Hatay’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 308 kişiye para cezası

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Hatay’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 308 kişiye para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığının korana virüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlar kapsamında Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, il genelinde tedbirler alırken, kısıtlamayı ihlal eden 303 kişiye 726 bin 789 lira para cezası uyguladı.

5 kişi hakkında ise bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranma suçundan adli işlem de başlatıldı.

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