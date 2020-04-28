Hatay'da semt pazarlarında tedbirlere uyulmadı

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<br>Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY,(DHA) HATAY'ın Defne ilçesindeki semt pazarlarında koronavirüs tedbirlerinin uygulanmadığı görüldü. <br>İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yerleri için aldığı ek tedbirlerin ilçedeki Armutlu Pazarı'nda uygulanmadığı görüldü. Koronavirüs salgın riskini en aza indirmek amacıyla pazar giriş noktalarındaki kontrollü geçişlere yönelik tedbirlere uyulmazken, zabıta ekiplerince verilen maskeleri takan vatandaşların da ürünleri elleriyle seçmesi dikkati çekti. Pazarda tezgahlar arasındaki 3 metre kuralı da uygulanmadı. Esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaş alınması tedbirlerinin de gözardı edildiği pazarda oluşan kalabalık nedeniyle sosyal mesafenin de korunmadığı gözlendi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay Halil İbrahim KARAÇAY<br>2020-04-28 13:51:04<br>

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