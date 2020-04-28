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Kazada eşini, kardeşini ve yengesini kaybetti; hukuk mücadelesi başlattı

DHA

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 24 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada eşini, kardeşini ve yengesini kaybeden kendisi de yaralı kurtarılan İbrahim Yıldırım, hukuki süreç başlattıklarını söyledi. Kazadan yaralı kurtulan Yıldırım, "Biz hukuken mücadelemizi sürdüreceğiz. Başka kazalar olmasın hayatlar sönmesin" dedi. Kaza, 2 Nisan'da saat 14.30 sıralarında, Deniz Er Eğitim Alayı karşısındaki polis noktasında meydana geldi. Bayram Avcıoğlu (34) yönetimindeki 33 CSF 03 plakalı TIR, freni boşalınca kontrolden çıkıp, uygulama noktasında...

Kazada eşini, kardeşini ve yengesini kaybetti; hukuk mücadelesi başlattı

<br>Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 24 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada eşini, kardeşini ve yengesini kaybeden kendisi de yaralı kurtarılan İbrahim Yıldırım, hukuki süreç başlattıklarını söyledi. Kazadan yaralı kurtulan Yıldırım, "Biz hukuken mücadelemizi sürdüreceğiz. Başka kazalar olmasın hayatlar sönmesin" dedi.<br>Kaza, 2 Nisan'da saat 14.30 sıralarında, Deniz Er Eğitim Alayı karşısındaki polis noktasında meydana geldi. Bayram Avcıoğlu (34) yönetimindeki 33 CSF 03 plakalı TIR, freni boşalınca kontrolden çıkıp, uygulama noktasında duran 24 araca çarptı. TIR, daha sonra yol kenarındaki spor salonunun girişine çarparak, durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, çevreden çok sayıda kişi de yardıma koştu. Kazada araçlarda bulunan Muhammet Enes Kul (19), Burhan İshakoğlu (35), oğlu Onur İshakoğlu (16) ile başka araçtaki Ali Yıldırım (60), eşi Esmehan Yıldırım (58) ve baldızı Leyla Yıldırım (52) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 23 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. <br>'BAŞKA HAYATLAR SÖNMESİN'<br>Kazadan yaralı olarak kurtulan İbrahim Yıldırım, tedavisinin ardından taburcu oldu. Kazanın olduğu 2 Nisan günü çarşıdaki işleri için eşi, kardeşi ve yengesiyle yola çıktıklarını anlatan Yıldırım, "Yola girdiğimizde uzun araç kuyruğu vardı. Koronaviris nedeniyle yolda denetim yapılıyordu. Araçla geri dönmek isterken başka araçlarda yanıma ve arkama gelince kaldım. Sonrasında da kaza oldu. Aynı yerde yıllardır freni tutmayan araçların neden olduğu kazalar oluyor ve insanlar hayatlarını kaybediyor. 1994 yılında ilk kaza olduğunda tedbirler alınsaydı bugüne gelene kadar yaşanan kazalar olmazdı. Belen´den İskenderun´a 15 kilimetre iniş var. Bir kaçış rampası yok. Bugüne kadar bu düşünülüp yapılabilirdi. Ağır tonajlı araçların girişi yasaktır tabelasının yanı sıra ağır para cezaları uygulanmalı. Kazalar, öngörülemez hadiselerdir. Daha önce vuku bulduğu için öngörülebilir olarak tanımlanan bir hadiseye artık kaza denemez. Biz hukuken mücadelemizi sürdüreceğiz. Başka kazalar olmasın hayatlar sönmesin" dedi.<br>İbrahim Yıldırım´ın Avukatı Murat Ömer Düzen de olayla ilgili savcılık soruşturması devam ettiğini, davanın peşini bırakmayacaklarını belirterek, 1994 yılından bu yana bölgede 8 kazanın meydana geldiğine dikkat çekti.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ<br>2020-04-28 16:07:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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