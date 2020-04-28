Kuru soğanda 'ihracat' talebi

<br>Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - HATAY´da Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, tarladaki fiyatı 1 liraya düşen kuru soğanın değer kaybettiğini bu nedenle ihracatına izin verilmesi gerektiğini söyledi. <br>Hatay genelinde özellikle de Reyhanlı bölgesinde yetiştirilen kuru soğanın tarladaki kilo fiyatı, 1 liraya kadar düştü. Kuru soğan üreticileri, bu durumdan ekonomik olarak olumsuz etkilendi. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi´nin de eşlik etmesiyle çiftçilerle birlikte katıldığı toplantıda konuyu gündeme getirdi. Türkiye´de farklı bölgelerde de hasadına başlanılan kuru soğanın iç piyasada fazlasıyla yer aldığı belirtilen toplantıda, üreticilerin daha çok mağdur olmaması için ihracatın açılmasının gerekliliği vurgulandı.<br>Öte yandan AK Parti'li Şanverdi, yaptığı yazılı açıklamada, kuru soğanın ihracatına izin verilmesi yönündeki talebin Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine ilettiğini, yetkililerin de değerlendirileceğini belirttiklerini kaydetti. DHA-Ekonomi Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU<br>2020-04-28 17:34:13<br>

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