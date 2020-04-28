Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Hatay'ın Payas ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan Atatürk Parkı yanında meydana gelen olayda, aralarında alacak verecek husumeti bulunduğu belirlenen kişiler arasında silahlı kavga çıktı. Olayda E.A.(34), M.A. (40), K.K. (34) ile M.K. (40) silahlarla birbirine ateş etti.

Çıkan silahlı kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada E.A. ile M.K. hayatını kaybederken, K.K., M.A. ile bir iş yerinde güvenlik personeli olarak çalışan A.D. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.