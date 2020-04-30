Ramazan pidesine kadın eli değdi 4 çocuk annesi kadın, eşinin yanında hamur kesip ekmek pişiriyor

Hatay’da fırıncılık yapan eşinin yanında yıllardır çalışan Ceylan Çoğan, Ramazan ayı nedeniyle de pide üreterek eşine destek oluyor.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Ramazan ayı nedeniyle vatandaşlar pideye yoğun talep gösteriyor. Yıllardır fırıncılık yapan Naim Çoğan’a ise 4 çocuğunun annesi Ceylan Çoğan destek oluyor. Genç kadın, hamur kesiyor ve fırında ekmek pişiriyor. Pideye kadın elinin değmesi ise ilçedeki vatandaşları memnun ediyor.

Ceylan Çoğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların istedikten sonra her şeyi başarabileceklerini belirterek, “Yılardır eşimle beraber bu işi yapıyorum. İlk önce eşim başladı, daha sonra ben de eşimin eline bakarak destek amaçlı öğrendim. Hamur üzerine tırnak da vuruyorum. Kadınlar istedikten sonra her şeyi yapar ve başarır. Bütün kadınların eşlerine destek olmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Pide almaya gelen müşteri Ahmet Güneş de fırında bir kadının çalışmasının kendisini memnun ettiğini ve ekmeğini sürekli çiftin fırınından aldığını söyledi.

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