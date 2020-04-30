Samandağ’da motosiklet denetimi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletlere yönelik denetim yapıldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kent merkezinde 75 motosiklete sigorta, muayene ve kask denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde evrak eksiği bulunan ve trafiğe uygun olmayan motosikletlere el konuldu. Motosikletler, çekiciye yüklenerek otoparka çekildi.

Motosiklet denetimlerinin devam edeceği vurgulandı.

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