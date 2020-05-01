Hatay'da kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

<br>Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA)HATAY'da, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 3 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı.<br>İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 kent için ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, Hatay'da sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek meydan ve caddeleri ile sokaklar boş kaldı. Kentte her yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinin başlangıç noktası olan Antakya'ya bağlı Sümerler Mahallesi ile mitingin düzenlendiği Uğur Mumcu Caddesi'nde görevliler dışında çıkması gereken az sayıdaki vatandaş olduğu görüldü.<br>Polis ekipleri, şehrin birçok noktasında denetimlerini sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Halil İbrahim KARAÇAY<br>2020-05-01 14:43:15<br>
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