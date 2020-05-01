Hatay’da Korona virüs tedavisi olup iyileşen kadın, erik dalı oynayarak taburcu oldu

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Hatay’da Korona virüs tedavisi olup iyileşen bir kadın, erik dalı oynayarak taburcu oldu.

Hatay’ın İskenderun Devlet Hastanesi’nde Korona virüs tedavisi tamamlanan Firdevs Burkay, sevincini erik dalı oynayarak gösterdi. Odasının önünde müzik eşliğinde erik dalı oynayan kadına, doktor ve hemşireler de alkışlarla eşlik etti.

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