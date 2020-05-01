Hatay’da Korona virüs tedavisi olup iyileşen kadın, erik dalı oynayarak taburcu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hatay’da Korona virüs tedavisi olup iyileşen kadın, erik dalı oynayarak taburcu oldu

İHA

Hatay'da Korona virüs tedavisi olup iyileşen bir kadın, erik dalı oynayarak taburcu oldu.

Hatay’da Korona virüs tedavisi olup iyileşen kadın, erik dalı oynayarak taburcu oldu

Hatay’da Korona virüs tedavisi olup iyileşen bir kadın, erik dalı oynayarak taburcu oldu.
Hatay’ın İskenderun Devlet Hastanesi’nde Korona virüs tedavisi tamamlanan Firdevs Burkay, sevincini erik dalı oynayarak gösterdi. Odasının önünde müzik eşliğinde erik dalı oynayan kadına, doktor ve hemşireler de alkışlarla eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Hatay'da kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hatay'da kısıtlamanın ilk gününde cadde ...
Hatay'da kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
YEREL HABERLER Hatay'da kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklarda ...
Reyhanlı'da 40 gram takoz esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Reyhanlı'da 40 gram takoz esrar ele geçirildi
Hatay'da çilek hasadı başladı Ekim alanı 1 yılda bin dekardan 2 bin 500 dekara ulaşan çilekten bu yıl 7 bin ton rekolte bekleniyor
YEREL HABERLER Hatay'da çilek hasadı başladı Ekim alanı 1 yılda bin ...
Hatay'da Suriyelilerin ATM kuyruğu
YEREL HABERLER Hatay'da Suriyelilerin ATM kuyruğu
Samandağ’da motosiklet denetimi
YEREL HABERLER Samandağ’da motosiklet denetimi
Kızılay, Dörtyol’da esnaf ve vatandaşa maske ve dezenfektan dağıttı
YEREL HABERLER Kızılay, Dörtyol’da esnaf ve vatandaşa maske ve ...
(Görüntülü) Çobanın saçmayla yaralanmış olarak bulduğu yılan kartalına tedavi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çobanın saçmayla yaralanmış olarak ...
Çobanın saçmayla yaralanmış olarak bulduğu yılan kartalına tedavi
YEREL HABERLER Çobanın saçmayla yaralanmış olarak bulduğu yılan ...
Ramazan pidesine kadın eli değdi 4 çocuk annesi kadın, eşinin yanında hamur kesip ekmek pişiriyor
YEREL HABERLER Ramazan pidesine kadın eli değdi 4 çocuk annesi ...
Laleler çiçek açtı Hatay'da "Çiçekler Doğanın Gülümseyişidir" adlı proje kapsamında eğitim gören kadın çiftçilere dağıtılan lale soğanları toprakla buluştuktan sonra ilk çiçeklerini açtı Kadın çiftçiler tarafından dikimi yapılan laleler hem çiçek olarak hem de hasat sonrası soğan olarak satılacak
YEREL HABERLER Laleler çiçek açtı Hatay'da "Çiçekler Doğanın ...
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Meyan şerbeti Meyan kökü şerbeti mideyi rahatlatması, tok ve dinç tutması nedeniyle yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Meyan ...
Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi
YEREL HABERLER Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X