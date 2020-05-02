Hatay’da silahlı kavgaya karışanlara 47 bin TL ceza

"Bu işler hep kader..."

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde kavga eden şahıslara sokağa çıkma yasağı ihlal ettikleri gerekçesiyle 47 bin TL ceza yazdı.

Alınan Bilgiye göre, İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi'nde silahlı kavga olduğu ihbarı alan polis, olay yerinden kaçan şahıslara yönelik 5 ikamette yapılan aramalarda; 22 kök kenevir, 2 adet ruhsatsız silah, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet captagon, 1 adet şasesi kazınmış motosiklet iskeleti ve çok sayıda parçalanmış motosiklet parçaları Ele geçirildi.

Kavgaya karışan Şahıslara sokağa çıkma yasağı ihlalden 47.250 tl idari yaptırım uygulanırken gözaltına alınan 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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