İskenderun´da silahlı kavgaya karışan 4 kişi tutuklandı

<br>Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN, (Hatay), (DHA)İSKENDERUN'da, silahlı kavga sonrası polisin şüphelilere ait 5 farklı adreste yaptığı aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 22 kök kenevir ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.<br>Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Buluttepe Mahallesi´nde meydana geldi. İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı kavga ihbarı sonucu olay yerine intikal etti. Polisin şüphelilere ait 5 ikamette yaptığı arama sonucu 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 22 kök kenevir, 3 adet uyuşturucu hap ve çok sayıda parçalanmış motosiklet parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ<br>2020-05-02 20:50:11<br>
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