Samandağ’da çocuklar evlerinden poşet uçurdu

"Bu işler hep kader..."

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Korona virüs önlemleri kapsamında 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlamasının ardından çocuklar kendi elleriyle yaptıkları poşetleri uçurdu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklar kendi hazırladıkları poşetleri ç uçurarak keyifli vakit geçirdi.

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