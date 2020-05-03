Yıldırım düşen minarenin alemi koptu

"Bu işler hep kader..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>ERZİN(Hatay),(DHA) HATAY'ın Erzin ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu cami minaresinin alemi koparak yere düştü.<br>İlçedeki Yeni Mahallesi'nde dün akşam etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında Ahmet Efendi Camii'nin minaresine yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle minarenin alemi koparak caminin damına düştü. Minareden kopan parçalar ise etrafa saçıldı. Mahalle Muhtarı Muharrem Vural, "Olay esnasında cami etrafında kimsenin olmaması sevindirici oldu. Çevrede bulunan evlere de zarar gelmemesine şükrettik" dedi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Erzin Nuri PİR<br>2020-05-03 15:29:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.