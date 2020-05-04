Türk şoförlerini getiren gemi İskenderun Körfezine ulaştı

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Suudi Arabistan'da korona virüs salgını nedeniyle mahsur kalan 64 Türk tır şoförünü getiren gemi İskenderun körfezine ulaştı.

Yaklaşık 2 ay önce Suudi Arabistan'a giden ve yüklerini boşalttıktan sonra korona virüs nedeniyle RoRo gemilerinin yeni sefer düzenlememesi üzerine bu ülkede mahsur kalan şoförler gemiyle yurda getirildi.

Yapılan girişimler sonucu Türk şoförler ile tırları taşıyan "MV Med Bridge" isimli RoRo gemisi, Suudi Arabistan'dan çıkarak 2 gün süren yolculuğun ardından İskenderun Körfezi'ne ulaştı.

Körfez'de bekletilen ve sabaha karşı İskenderun Limanı'na yanaşması planlanan geminin yapılan kontrollerin ardından tahliyesine başlanacağı belirtildi.

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