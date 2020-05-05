Eda'nın hayali gerçek oldu Hatay'da polis, 16 yaşındaki Eda Şener'e doğum günü sürprizi yaptı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından 16 yaşındaki Eda Şener'e doğum günü sürprizi yapıldı.

Eda Şener'in (16) polislerin doğum gününü kutlamasını istediğini öğrenen emniyet teşkilatı, Eda'yı doğum gününde yalnız bırakmadı

Polisleri doğum günü pastasıyla evinin kapısında karşılayan Eda Şener, "Bugün doğum günüm, polislerin bana yaptığı sürprizden dolayı çok mutluyum. Hayalim polislerin benim doğum günümü kutlamasıydı ve bu da oldu teşekkür ediyorum" dedi.

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