(Görüntülü) Polis, banka önünde bulduğu paranın sahibini arıyor

HATAY?ın Reyhanlı ilçe Emniyet Müdürlüğü trafik bürosunda görevli polis memuru Celal Yılmaz, bir banka önünde bulduğu paranın sahibini arıyor.<br>Koronavirüs nedeniyle araç trafiğine kapalı olan Atatürk Caddesi?ndeki bankalar önünde görev yapan trafik polisi Celal Yılmaz, bankalarda işlem yapan vatandaşların soysal mesafe kurallarına uygun davranmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yılmaz, bu sırada banka önünde kaldırım kenarında bir miktar para buldu. Polis memuru, parayı yerden alıp, çevrede bulunan vatandaşlara seslenerek düşüren olup olmadığını sordu ancak kimse parasını kaybettiğini söylemedi. Yılmaz, daha sonra da paranın sahibini aramaya başladı.<br>Bankadan para çeken bir vatandaş tarafından düşürülmüş ve maaş olabileceği değerlendiren parayı sahibine ulaştırmak için belediyeden de anons ettiren Yılmaz, parasını düşüren vatandaşın gelerek teslim almasını beklediğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Hatay <br>2020-05-05 11:52:55<br>

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