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Hatay otogarında sessizlik hakim Şehre giriş çıkış sınırlandırmasının sona ermesine rağmen Antakya Otobüs Terminali’nde bir hareketlilik yaşanmadı

İHA

Türkiye'nin normalleşme sürecinde giriş çıkış yasağının kalktığı 7 il arasında bulunan Hatay otogarında otobüs firmaları yolcularını bekliyor.

Hatay otogarında sessizlik hakim Şehre giriş çıkış sınırlandırmasının sona ermesine rağmen Antakya Otobüs Terminali’nde bir hareketlilik yaşanmadı

Türkiye’nin normalleşme sürecinde giriş çıkış yasağının kalktığı 7 il arasında bulunan Hatay otogarında otobüs firmaları yolcularını bekliyor.
Hatay, Antalya, Aydın, Erzurum, Mersin ve Muğla illerinde giriş çıkış kısıtlamalarının sona ermesinin ardından Hatay otogarında bulunan otobüs firmaları yolcularını beklemeye başladı. Bazı illerde kısıtlamanın sona ermesine rağmen Antakya Otobüs Terminali’nde henüz bir hareketlilik yaşanmadı.
Otobüs firması yetkilisi Hasan Yabancı, henüz bir yoğunluğun olmadığını, Ramazan Bayramı’ndan sonra yoğunluk beklediklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından otogarda bir yoğunluk bekliyorduk aslında. Ama yapılan açıklamanın sonrasında otogarda henüz bir yoğunluk yok. Ancak bu 45 günlük sürecin ardından biz de Ramazan Bayramı'ndan sonra ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. Ama şu anda otogarda beklenen yoğunluk söz konusu değil. Dünkü açıklamanın ardından bir talep oluşmadı. Sebebi de insanların galiba hala kafasında soru işaretleri var ya da korona virüs sebebiyle insanlar rahat değiller. Gitme konusunda hala düşünceleri olmayabilir. Tabi ki yoğunluğun olması için bize verilen fiyatların da esnetilmesi gerekiyor. Yarı kapasite ile çalışıyoruz ancak bunun için bize verilen bir teşvik yok, biz bunun ücretini yolcudan karşılamak zorundayız. Bu da yolcuların rahatsız olduğu konulardan bir tanesi” dedi.
Otobüs firması yetkilisi Selim Özer ise yolculardan gidiş için bir talep gelmediğini belirterek “Şu anda dünkü açıklamadan sonra Hatay’da beklenti düşünüldüğü gibi değil. Kısıtlamanın kalkması belirli şehirlere olduğu için yoğunluk yok. Hiçbir talep de gelmedi. Bizim isteğimiz bütün seferlerin açılmasıdır. Korona virüsten dolayı burada 23 aydır işsizlik almış başını gidiyor. Sektörümüz çok kötü, bu işlerin açılmasını istiyoruz. Telefonlarımız her gün çalıyor ama sefer olmadığı için boşuna. Bu virüsün bir an önce bitmesini ve yeniden canlanması temenni ediyoruz. Otogara ne gelen ne de giden yolcu var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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