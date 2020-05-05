Mahsur kalan yavru kedileri itfaiye kurtardı

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde boş apartmanda 2 gündür mahsur kalan 3 yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesinde boş bir apartmanın balkonundan 2 gündür sürekli kedi sesleri geldiğini fark eden vatandaşlar durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan 3 yavru kediyi kurtardı.

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