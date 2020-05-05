Hatayspor çalışmalara başladı

<br>Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)-TFF 1'inci Lig´in lideri Hatayspor, koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından bugün gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmalara başladı.<br>Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde, Hatayspor Osman Çalgın Eğitim ve Dinlenme Tesisleri´nde gerçekleştirilen antrenman sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ısınma hareketleriyle başladı. Ardından açma-germe çalışması yapan bordo-beyazlı oyuncular, tam sahada koşu, kondisyon ve yan top çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK<br>2020-05-05 19:35:01<br>
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