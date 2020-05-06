Hıdrellez koronaya takıldı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde her yıl 5 Mayıs'ta ülkenin dört bir yanında bereket bolluk ile huzuru simgeleyen ve çeşitli etkinliklerle kutlanan Hıdrellez, bu yıl yeni tip korona virüs (Covid19) engeline takıldı. Yoğun kalabalık olmasından dolayı polis sık sık uyarılarda bulundu.

Sahil şeritlerinin yasak olmasından kaynaklı sahil şeridinde bulunan Hz. Hızır Türbesi ziyaretçi akınına uğradı, polis ekipleri yasak konusunda insanları uyarıp evlerine gönderdi.

Dolayısıyla vatandaşlar, dileklerin dilendiği, ateşlerin yakılıp üzerinden atlandığı, şarkıların söylendiği ve çeşitli ritüellerin yapıldığı Hıdrellez coşkusunu bir arada yaşayamayacak.

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