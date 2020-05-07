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Hatay'da sahte dolar operasyonu: 2 tutuklama

İHA

Hatay'da polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 358 adet sahte 100 dolar ele geçirilirken olayla ilgili gözaltın alınan 2 kişi tutuklandı.

Hatay'da sahte dolar operasyonu: 2 tutuklama

Hatay’da polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 358 adet sahte 100 dolar ele geçirilirken olayla ilgili gözaltın alınan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekipleri mali suçlar kapsamında şüpheli iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada birinde 349 adet sahte 100 ABD Doları, diğer araçta ise 9 Adet sahte 100 ABD Doları ele geçirdi.
3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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