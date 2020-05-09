Suriyelilerin ramazan lezzeti; Mağruk

<br>Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)SURİYE'deki iç savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek Hatay´a yerleşen tatlı ve simit ustaları, ramazanda kendi geleneklerini yaşatmaya çalışıyor. Ustaların ürettiği peynirli, hurmalı, çikolatalı ve susamlı bir ekmek türü olan 'mağruk', Türk vatandaşlarının da ilgisini çekiyor.<br>Reyhanlı ilçesinde, iftar ve sahurda vatandaşlarına kendi damak tatlarına uygun olarak ekmek ve simit yapmak için yoğun bir çalışma içerisine giren ustalar, özellikle ramazan ayında Suriyelilerin mutlaka `mağruk´ alıp evine götürdüğünü söylüyor. Suriyelilerin özellikle ramazan ayında iftar veya sahurda mutlaka sofralarına getirdikleri kendi örf ve adetlerine, damak tatlarına uygun `mağruk´u hazırlayan fırıncı Bessem Alaaddin, `Mağruk´un ramazan ayında en çok tüketilenlerden olduğunu söyledi. Alaaddin, "Mağruk Suriyeliler için vazgeçilmeyecek bir ekmek çeşididir. Peynirli, hurmalı, çikolatalı, olanlar var. 6 çeşitten oluşan mağruk, susamla da süslenince tadı daha da güzel oluyor. Tanesi 3,5 liradan günde 1500 adet satışa sunuyorum. Suriyeliler alıyor, hatta denemek için alan Türk vatandaşları da alıyor. Alışıyorlar, bir daha alıyorlar" dedi.<br>'HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİYORUZ'<br>Koronavirüs nedeniyle üretimde hijyen kurallarına çok dikkat ettiklerini belirten Alaaddin, salgının Türkiye ve tüm dünyada yok olmasını, insanların normal hayatlarına dönmesini temenni ettiklerini de kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU<br>2020-05-09 11:06:34<br>

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