Samandağ’da trafik kazası: 1 yaralı

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahallede Gizem Ö.'nün kullandığı 31 EG 937 plakalı otomobil ile 31 Y 7390 plakalı bir motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Garip B. yaralandı.

Motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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