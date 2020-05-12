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Suriyeli tatlıcılar mesleklerini yaşatıyor

DHA

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),(DHA)HATAY'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen Suriyeli tatlıcı Bessem Alaaddin, tezgahındaki 70 tatlı çeşidiyle ülkesinin tatlı kültürünü Türkiye´de yaşatıyor. İç savaş öncesinde Suriye´nin Türkiye sınırına 45 kilometre mesafede bulunan İdlib kentinde tatlıcılık yapan Bessem Alaaddin, 2011 yılında başlayan çatışmalar sırasında can güvenliği nedeniyle ailesini de alarak Hatay´ın Reyhanlı ilçesine geldi. Burada mesleğini sürdüren Alaaddin, ülkesinin kültürüne uygun tatlıları yaparak geçimini sağlamaya başladı. İlçede önce küçük çapta işler yaptığını, ilgi görünce...

Suriyeli tatlıcılar mesleklerini yaşatıyor

<br>Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),(DHA)HATAY'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen Suriyeli tatlıcı Bessem Alaaddin, tezgahındaki 70 tatlı çeşidiyle ülkesinin tatlı kültürünü Türkiye´de yaşatıyor.<br>İç savaş öncesinde Suriye´nin Türkiye sınırına 45 kilometre mesafede bulunan İdlib kentinde tatlıcılık yapan Bessem Alaaddin, 2011 yılında başlayan çatışmalar sırasında can güvenliği nedeniyle ailesini de alarak Hatay´ın Reyhanlı ilçesine geldi. Burada mesleğini sürdüren Alaaddin, ülkesinin kültürüne uygun tatlıları yaparak geçimini sağlamaya başladı.<br>İlçede önce küçük çapta işler yaptığını, ilgi görünce çalışmalarını genişlettiğini anlatan Alaaddin, "Suriye'de 100 çeşit tatlı var. Reyhanlı'da sadece 70 çeşidini yapıyorum. Beğeniyle tüketiliyor. Burma, şöbiyet, belluriye, Şam tatlısı, bülbül yuvası, baklava dahil pek çok tatlımız var. Aslında burada yaşayan Suriyeliler için yaptım. Daha sonra daha geniş bir mekanda herkese hitap etmeye başladım. Hatta Reyhanlı´da yaşayan sadece Suriyeliler değil, yerel halk da almaya başladı" diye konuştu.<br>Alaaddin, savaş öncesi yıllarda Suriye´ye gelen Türklerin beğendikleri tatlılar arasında badem, Şam fıstığı, fındıklı burma, belluriye, Şam tatlısının bulunduğunu, Türklerin denemek için aldıkları tatlıları çok sevdiğini kaydetti. <br>DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU<br>2020-05-12 09:24:43<br>

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