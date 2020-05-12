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Afrin´de, 20 bin sivile ramazan için gıda yardımı

DHA

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) SURİYE´nin kuzeybatısında yer alan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terörden arındırılan Afrin ilçesindeki 20 bin sivile, ramazan çalışmaları kapsamında gıda yardımı yapıldı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye´nin kuzeybatısındaki Afrin ilçe merkezi ve kırsal bölgelerinde yaşayan 20 bin sivile, ramazan çalışmaları kapsamında gıda paketi yardımında bulunuldu. Ramazan 2020 çalışmalarını 'Hep Birlikte Ramazan' sloganıyla başlatan İHH İnsani Yardım Vakfı, Afrin ve kırsal bölgelerinde yaşayan sivillere; içinde kuru...

Afrin´de, 20 bin sivile ramazan için gıda yardımı

<br>Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) SURİYE´nin kuzeybatısında yer alan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terörden arındırılan Afrin ilçesindeki 20 bin sivile, ramazan çalışmaları kapsamında gıda yardımı yapıldı.<br>İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye´nin kuzeybatısındaki Afrin ilçe merkezi ve kırsal bölgelerinde yaşayan 20 bin sivile, ramazan çalışmaları kapsamında gıda paketi yardımında bulunuldu. Ramazan 2020 çalışmalarını 'Hep Birlikte Ramazan' sloganıyla başlatan İHH İnsani Yardım Vakfı, Afrin ve kırsal bölgelerinde yaşayan sivillere; içinde kuru bakliyat, kahvaltılık besinler, çay, şeker, salça ve sıvı yağ gibi malzemelerin bulunduğu 3 bin 500 gıda paketi dağıttı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Afrin´de ihtiyaç sahibi sivillere yönelik ramazan çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Afrin´de ramazan faaliyetlerine erken başladıklarını anlatan Tosun, "Koronavirüs nedeniyle ramazan çalışmalarımızı Afrin´de de erkene aldık. Nisan ayının başı itibarıyla başlamış olduğumuz gıda dağıtımları sonucu 45 günlük süreçte 20 bin sivile ulaştık" dedi.<br>Afrin merkez ve kırsal yerleşimlerinde yaşayan sivilleri yıl boyu desteklediklerini belirten Tosun, "Yalnızca ramazan özelinde değil yıl boyu bölgeye yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Yılbaşında İdlib´den çok yoğun bir göç geldi. Bu göçü ilk karşılayan bölge de Afrin oldu. Hala Afrin ve çevresinde İdlib´den göç eden çok sayıda sivil yaşıyor. Bu durumda haliyle ihtiyacı artırıyor. Suriye genelindeki savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi sivillere yönelik yardım çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU<br>2020-05-12 11:25:21<br>

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