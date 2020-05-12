Vakıflar Haftası sosyal medyadan kutlanacak

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek, bu yıl Vakıf Haftasının "Vakıf Medeniyetinde Şefkat ve Merhamet" temasıyla kutlanacağını söyledi.

Çiçek, yaptığı açıklamada, dünyada yaşanan ve ülkemize de sirayet eden korona virüs salgını sebebiyle, alınan önlemler çerçevesinde Vakıf Haftasının bu yıl sosyal medya üzerinden kutlanmasına karar verildiğini ifade etti.

2006 yılından bu yana Vakıf Haftası her yıl farklı bir temayla kutlamaya başlandığını belirten Çiçek, “Bu yılki Vakıf Haftasının teması “Vakıf Medeniyetinde Şefkat ve Merhamet“ olarak belirlenmiştir ”dedi.

Bölge Müdürlüğü idaresindeki vakıfların vakfiye şartları gereği muhtaç ailelere kuru gıda yardımları, muhtaç ve engelli kişilere muhtaç maaşı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs şeklinde hayır hizmetlerini gerçekleştirdiklerini aktaran Çiçek, “Bu kapsamda Hatay ve Osmaniye illerinde toplam, 132 dar gelirli ve engelli vatandaşa düzenli olarak aylık 914,49’er TL muhtaç aylığı, 350 dar gelirli aileye düzenli olarak her ay kuru gıda yardımı, 332 orta öğrenim öğrencisine aylık burs, 57 yüksek öğrenim öğrencisine burs verilmektedir. İyilik yapma ve yardım etme duygularının kurumsallaştığı bir idare olarak güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

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