Ölü atı traktöre bağlayıp, sürükledi

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<br>HATAY, (DHA)HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, bir kişi, ölü atı traktörün arkasına bağlayıp, sürükledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti. <br>Reyhanlı ilçesinde, kimliği bilinmeyen bir kişi, ölü atı traktörün arkasına bağlayarak, sürükledi. Vatandaşlar da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki topladı. Traktör ara sokaklara girerek, gözden kayboldu. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı HATAY, (DHA)<br>2020-05-12 17:57:17<br>

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