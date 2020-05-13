Hatay'da, yasa dışı 'balık' avlayanlara operasyon

<br>Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN, (Hatay), (DHA)HATAY'da, Sahil Güvenlik ekiplerince yasa dışı balık avcılığı yapan 3 kişiye toplam 13 bin TL ceza kesildi.<br>İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, kafes yöntemiyle yasa dışı balık avcılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Arsuz ilçesi açıklarında kafes yöntemiyle balık avlandığı ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, 3 şüpheliye 'Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten toplam 13 bin TL idari para cezası uyguladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ<br>2020-05-13 00:26:29<br>
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