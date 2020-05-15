Cinsel içerikli kaçak ürünlerin saklandığı depoya baskın: 1 gözaltı

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<br>HATAY, (DHA)HATAY'da, bir depoya baskın yapan polis, yüklü miktarda cinsel içerikli içecek, çikolata ve sprey ele geçirdi, G.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.<br>Kaçakçılık ile mücadelesini sürdüren Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesinde bir depoda gümrük kaçağı cinsel ürünlerin saklandığı bilgisine ulaştı. Depoya baskın yapan ekipler, 4 bin 440 adet (150 ml. kutu içerisinde) gümrük kaçağı cinsel içerikli içecek, 360 adet (30 ml. şişe içerisinde) gümrük kaçağı cinsel içerikli içecek, 4 bin 752 paket gümrük kaçağı cinsel içerikli çikolata, 36 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli sprey ele geçirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan G.K. isimli şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez HATAY, (DHA)<br>2020-05-15 01:59:31<br>

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