İki aşamalı ameliyat ile hayata tutundu Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle acile başvuran 44 yaşındaki kadın, önce kalbi açılarak beyne giden damar yerleri Debranching Yöntemi ile değiştirildi sonra da aort damarına stent takıldı

Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle İskenderun Gelişim Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran 44 yaşındaki Remziye Bereket, ‘Debranching Yöntemi’ ile gerçekleştirilen iki aşamalı operasyon sonucu sağlığına kavuştu.

İskenderun Gelişim Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Çetin Murat Songur ve Op. Dr. İsmail Körk’ün uyguladığı iki aşamalı ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Remziye Bereket, ameliyattan dört gün sonra sağlıkla taburcu edildi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Çetin Murat Songur ve Op. Dr. İsmail Körk’ün uyguladığı operasyon sonrası sağlığına kavuşan Remziye Bereket, ameliyattan dört gün sonra taburcu edildi.

Bereket’in riskli bir ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu dile getiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Çetin Murat Songur, “Beş yıl önce aort yırtılması nedeniyle ameliyat olan hastanın, bu kez arkus aortu (beyne giden damarların çıktığı yer) yırtılmıştı. Hastaya iki aşamalı ameliyat uyguladık. Ameliyatın ilk aşamasında hastanın kalbi tekrar açıldı ve beyne giden damarların yerleri, bölgemizde ilk defa uygulanan Debranching Yöntemi ile değiştirildi. İkinci aşamada hasta anjiyo ünitesine alındı ve hastanın yırtık olan aort bölümüne stent takıldı. Bu tür riskli ameliyatlar, her merkezde gerçekleştirilmiyor. Gerek tecrübeli ekibimizle, gerekse teknolojik donanımımızla ameliyatlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Ameliyat sonrası sağlığına tekrar kavuşan Remziye Bereket ise, “İkinci kez zor bir ameliyat geçirdim ve sağlığıma kavuştum. Gelişim Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ekibi, bölgemiz için bir şans” dedi.

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