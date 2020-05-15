Rejimin saldırılarından kaçmışlardı, çöpten kağıt toplayarak geçimlerini sağlıyorlar

<br>Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)SURİYE´deki iç savaşta, rejim güçlerinin hava saldırısında evi bombalanan ve isabet eden şarapnel ile yaralanan Muhammed Yunes, çöplerden karton toplayarak, ailesinin geçimini sağlıyor.<br>Muhammed Yunes'in ailesiyle yaşadığı İdlib´deki evine rejimin hava saldırısında, bomba isabet etti. Şarapnel ile yaralanan Yunes, bir dizi ameliyat olup, tedavi gördükten sonra 7 kişilik ailesini de alıp, Türkiye´ye geldi. Bacakları engelli kalan Yunes, ailesinin geçimini 5 yıldır çöplerden kağıt toplayarak sağlıyor. Eşi Fedya Abdo ve 16 yaşındaki kızı Esme'nin de yardım ettiği Yunes ailesi günde 5060 lira kazanıyor.<br>Suriyeli 7 çocuk babası Muhammed Yunes, "Reyhanlı´ya geldik. Bir ev kiraladık. Ailemi geçindiremediğim için üzülüyorum. Aklımıza kağıt toplamak geldi. Zor da olsa geceleri, eşim ve kızımla birlikte çıkıp kağıt topluyoruz" dedi.<br>Fedya Abdo da, "Kağıt toplayıp, satıyoruz. Bazı insanlar bizi ayıplıyor, ama bunda ayıplanacak bir şey yok. Dilencilik yapmaktan daha iyi. Ailemizin geçimini sağlamak için bu işi yapıyoruz" diye konuştu.<br>Esme de babası çalışamadığı için kendilerine refakat ettiğini, annesi ile birlikte çöplerden satabilecekleri kağıtları ve eşyaları topladıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU<br>2020-05-15 12:03:24<br>
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