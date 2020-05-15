MEB, N95 maske makinesi üretti (2)

<br>`45 GÜNDE HAZIR HALE GETİRDİK´<br>İskenderun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yusuf Yıldırım, salgın sürecinin başlamasından itibaren kendilerine düşen görevi büyük bir heyecan ve titizlikle yerine getirdiklerini söyledi. Yerli ve milli duygular içerisinde maske makinesi üretmek için kolları sıvadıklarını kaydeden Yıldırım, "Makinelerimizi tamamladık ve üretime başladık. Bu süreçte öncelikle bize yol gösten ve destek olan Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanlığı´na, Hatay Valimize teşekkür ederiz. 45 gün süre içerisinde makinemizin imalatını tamamladık. Gece gündüz demeden çalıştık. Öğrencimizle, öğretmenimizle üretim sürecinin tamamında bulunduk. Bundan sonra daha da gelişerek ve hızlanarak üretmeye devam edeceğiz. N95 maske bu süreçte çok önemli bir rol oynuyor ve ürettiğimiz maskeler tamamen sağlık ve kalite şartlarına uygundur" diye konuştu.<br>Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/İSKENDERUN, (Hatay), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI<br>2020-05-15 12:45:29<br>

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