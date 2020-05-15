Katil zanlıları Mersin’de yakalandı

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Hatay’da bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesi olayının şüphelisi olarak aranan iki zanlı, Mersin’de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antakya ilçesi, Zülüflühan Mahallesi’nde 9 Mayıs’ta alacak verecek yüzünden çıkan tartışma sonucu S.D’nin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili firari şüphelilerin Mersin’de saklandığı belirledi.

Firari A.A. ve E.U, saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılar Hatay’a getirilerek emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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